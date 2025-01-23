تصريحات جروس بعد خسارة الزمالك من مودرن سبورت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال السويسري كريسيتان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه حاول كثيرًا لتحقيق الفوز في لقاء مودرن سبورت اليوم في مسابقة الدوري، وشدد على أن الفريق المنافس دافع بشكل جيد وعمل على تضييق المساحات أمام لاعبي الأبيض.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الأداء تحسن في الشوط الثاني، ومحمود جنش حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لفرصة خطيرة جدًا لصالح الزمالك".

وواصل جروس:" إصابة حمزة المثلوثي تسببت في خلل بدفاع الفريق وخسرنا في الجزء الأخير من الملعب، وفي المستقبل يجب علينا أن نستغل الفرص ونخلق مساحات من أجل الوصول لمرمى المنافس".

وأضاف المدير الفني:" تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة خاصة أحمد فتوح وعمر جابر وأخبرتهما بإمكانية مشاركتهما في مركز الدفاع حال احتياج الفريق لخدماتهما في هذا المركز".
وواصل جروس قائلًا:" أنا من يتخذ القرار بشأن من يشارك من عدمه، وأثق في جميع اللاعبين الذين أدفع بهم في التشكيل".

واختتم المدير الفني قائلًا:" أحمد مصطفى زيزو شارك في مركز صانع الألعاب خلال مباراة اليوم وهو قراري في ظل غياب عبد الله السعيد الذي سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة، وفي كل الحالات يجب أن يكون لدينا العناصر التي تستطيع اللعب في مركز عبد الله السعيد".
 

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