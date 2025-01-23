رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

أعلن يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، قادما من باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يوفنتوس يعلن التعاقد مع راندال كولو مواني

ووقع راندال كولو مواني صباح اليوم الخميس على عقود انضمامه إلى اليوفي، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الحالي، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأكد يوفنتوس في بيانه الرسمي، أن قيمة انتقال المهاجم الفرنسي إلى صفوف الفريق، بلغت مليون يورو، و2 مليون يورو إضافات، و2.6 مليون يورو تكاليف إضافية.

وانضم راندال كولو مواني إلى صفوف العملاق الفرنسي صيف 2023، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمقابل 75 مليون يورو.

وشارك المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما، مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، هذا الموسم، في 14 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويستعد اليوفي لخوض مواجهة نارية أمام متصدر ترتيب الكالتشيو فريق نابولي، يوم السبت القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

