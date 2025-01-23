فريق طائرة الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة الشرطة القطري

اختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الشرطة القطري، المقرر لها غدًا الجمعة على صالة قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

وعقد البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران، قدم فيها التهنئة لهم على مستواهم في لقاء الجزيرة الإماراتي والتأهل لنصف نهائي البطولة، وأكد أن التحديات القادمة تحتاج لمزيد من التركيز، لتحقيق الهدف المطلوب وهو حصد اللقب.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية واستشفائية لمدة ٢٠ دقيقة، وبعدها أدى الفريق وحدة تدريبية للتعامل مع الإرسال والاستقبال،

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.

