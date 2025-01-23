تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة رينجرز الأسكتلندي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

مانشستر يونايتد في مواجهة نارية أمام رينجرز بالدوري الأوروبي

ويحتضن ملعب أولد ترافورد معقل النادي الإنجليزي، مواجهة المان يونايتد ورينجرز، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، تحت صافرة الحكم البلجيكي إيريك لامبريشتس.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب جدول مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي رينجرز في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: بايندير.

▪︎خط الدفاع: دي ليخت - مارتينيز - يورو.

▪︎خط الوسط: كاسميرو - إريكسن - برونو فيرنانديز  - دالوت - كولير.

▪︎خط الهجوم: زيركزي - أماد تراوري.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد ورينجرز في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.
 

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