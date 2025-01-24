مودرن سبورت يتعاقد مع التونسي معتز زدام

الفجر الرياضي
التونسي معتز زادم
التونسي معتز زادم

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب التونسي معتز زدام لاعب فريق الترجي التونسي عقب إجتيازه الكشف الطبي، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب التونسي على عقود انتقاله للنادي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.

وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وتألق لاعب الوسط معتز زدام بقميص الترجي التونسي وحصد معهم لقب الدوري، كما أرتدى قميص فريقي النجم الساحلي والنادي المصري البورسعيدي.
 

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