رسائل قوية من جروس للاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

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وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء الجونة المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
 

الزمالك

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