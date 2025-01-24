اختيار ملعب السلام لمواجهتي الزمالك أمام الإسماعيلي وبتروجت

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اختيار ملعب السلام لمواجهتي الزمالك أمام الإسماعيلي وبتروجت

يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لبدء أعمال الصيانة.

ناصر ماهر يتابع مباراة الزمالك ومودرن سبورت من المدرجات

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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