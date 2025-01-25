مانشستر سيتي يتراجع عن هذه الصفقة.. صدمة كبيرة

الفجر الرياضي
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشفت مصادر في الصحافة الإنجليزية إن مانشستر سيتي قد يتراجع عن صفقة من التي وضعتها الإدارة لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية،

كان فريق مانشستر سيتي قد تعاقد مع ثلاث صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية وهم المدافع الاوزبكي ورايس ونجم منتخب مصر عمر مرموش.

كان مانشستر سيتي قد اعلن التعاقد مع عمر مرموش مع نجم منتخب مصر في صفقة هي الاضخم كلفت خزينة النادي فوق ال ٧٠ مليون استرليني مع مكافأت.

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قال ديمارزيو بعد أن أنفق الكثير من المال في جلسة السوق هذه، لم يعد من المؤكد تقديم عرض لتوقيع أندريا كامبياسو، حتى لو كان النادي واللاعب يتوقع ذلك.

كان بطل الدوري الإنجليزي قد حدد كامبياسو ظهير نادي يوفنتوس للتعاقد معه بعد رحيل كايل واكر إلى الميلان.

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