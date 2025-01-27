بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ضمك بعد قليل بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد وضمك

وتبدأ صافرة مباراة الاتحاد وضمك عصر اليوم الاثنين في تمام الساعة 4:05 بتوقيت القاهرة والساعة 5:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، سعد موسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.
خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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