20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الاسماعيلى غدًا ورحلة للجماهير ومصيلحى يساند الفريق

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإسماعيلي المقرر لها فى الرابعة عصر غدا الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان - أحمد دعدور - محمود شبانه - محمد المغربى - محمود متولى - فادى فريد - مصطفى ابراهيم - محمد فارس - ناصر ناصر - كريم الديب - عمر الوحش - عبد الغنى محمد - أحمد الشيمى - مورو ساليفو - إسلام سمير - شكرى نجيب - يوسف أسامه - عبد الله بكرى - عمرو جمعه.

ويحتل زعيم الثغر المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط بينما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى المختصين بالنادى بتنظيم رحلة لجماهير النادي إلى ستاد برج العرب.

وأعلنت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن الحافلات المخصصة لنقل الجماهير ستتواجد أمام ملعب ستاد جامعة الإسكندرية الكائن خلفيات نادى الاتحاد السكندرى بفرع الشاطبى.

وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة تدريبات الفريق لدعم ومساندة الفريق.