20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الاسماعيلى غدًا ورحلة للجماهير ومصيلحى يساند الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإسماعيلي المقرر لها فى الرابعة عصر غدا الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

txt

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

txt

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

وضمت القائمة كلا من: صبحى سليمان - أحمد دعدور - محمود شبانه - محمد المغربى - محمود متولى - فادى فريد - مصطفى ابراهيم - محمد فارس - ناصر ناصر - كريم الديب - عمر الوحش - عبد الغنى محمد - أحمد الشيمى - مورو ساليفو - إسلام سمير - شكرى نجيب - يوسف أسامه - عبد الله بكرى - عمرو جمعه.

ويحتل زعيم الثغر المركز الثاني عشر برصيد عشر نقاط بينما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى المختصين بالنادى بتنظيم رحلة لجماهير النادي إلى ستاد برج العرب.

وأعلنت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن الحافلات المخصصة لنقل الجماهير ستتواجد أمام ملعب ستاد جامعة الإسكندرية الكائن خلفيات نادى الاتحاد السكندرى بفرع الشاطبى.

وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة تدريبات الفريق لدعم ومساندة الفريق.

 

20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الاتحاد السكندري الاسكندرية الدوري الممتاز الدوري المصري رئيس نادي الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري ينافس شبيبة القبائل على ضم محمود الشلوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

قوة عسكرية واحدة وجواز واحد.. آخر تطورات تحالف الساحل الإفريقي

بعد تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع.. من هو بيت هيجسيث؟

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

إشادة واسعة من الجمهور بأغنية "بنحب مصر" بمشاركة نجوم الغناء الشعبي