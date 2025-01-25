قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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كولر يعتمد على أفشة أمام بيراميدز ويستعد لمصالحة الجماهير

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما

الأهلي في الدوري المصري الجولة العاشرة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز ستاد القاهرة الدولي قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

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