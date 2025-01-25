الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراة بيراميدز للحد الأقصى

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكد مصدر داخل شركة تذكرتي، زيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز، للحد الأقصى المسموح له، بناءا على طلب النادي الأهلي، حيث أن المباراة من تنظيم الأحمر.

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراة بيراميدز

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "حدد الأهلي أسعار تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه، بدلا من 200 جنيه، بينما وصلت أسعار تذاكر المقصورة إلى 500 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن سعرها المتعارف عليه في مباريات الأهلي".

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وتابع: "وضعت رابطة الأندية بالتنسيق مع شركة تذكرتي، حدا أقصى لأسعار التذاكر بداية من الموسم الحالي وهذا ما استخدمه النادي الأهلي في هذه المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

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