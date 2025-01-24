ريال مدريد يبدأ مفاوضاته لضم لاعب بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ خطوات جدية في التفاوض مع لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يأتي ذلك في إطار سعي النادي الملكي لتعزيز خط وسطه بعد معاناته هذا الموسم نتيجة اعتزال النجم الألماني توني كروس.

ريال مدريد يستهدف جوشوا كيميتش

يسعى ريال مدريد لتقوية خط وسطه من خلال التعاقد مع جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 29 عامًا، والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كيميتش نفسه أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث يرى أن مسيرته مع الفريق البافاري قد وصلت إلى نهايتها، خاصة مع عدم توصله لاتفاق مع النادي حول تمديد عقده.

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كيميتش كان في الأشهر الماضية في مفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ لتجديد عقده، إلا أن الطرفين لم ينجحا في التوصل إلى صيغة اتفاق، مما فتح الباب أمام ريال مدريد للدخول بقوة في السباق لضمه. اللاعب كان أيضًا هدفًا لنادي برشلونة، لكن النادي الكتالوني صرف النظر عن التعاقد معه بعد تألق لاعبه مارك كاسادو، على الرغم من إصابة مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي.

يرغب ريال مدريد في تكرار سيناريو تعاقداته الناجحة السابقة، مثل صفقتي ديفيد ألابا في عام 2021 وأنتونيو روديغير في 2022، حيث ضمهما في صفقات انتقال مجانية بعد انتهاء عقودهما مع أنديتهما. ومن المتوقع أن يعرض ريال مدريد على كيميتش مكافأة انتقال مغرية لتسهيل انضمامه للفريق.

يُشار إلى أن أندية أوروبية وسعودية أخرى قد أبدت اهتمامًا بخدمات اللاعب الألماني. ووفقًا للتقارير، فإن ناديًا سعوديًا كان يستعد لتقديم عرض ضخم بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لضم فينيسيوس جونيور، ما يعكس المنافسة القوية في سوق الانتقالات.

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