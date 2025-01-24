رودي جارسيا يوقع عقود تدريب منتخب بلجيكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف تقرير صحفي إيطالي، أنَّ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، حسم الاتفاق مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول، خلال الفترة المقبلة.

رودي جارسيا يوقع عقود تدريب منتخب بلجيكا

وبحسب خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإنَّ رودي جارسيا وقع رسميًا عقود عمله كمدير فني جديد للمنتخب البلجيكي؛ حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل.

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وأضاف رومانو: "العقود تم توقيعها ليلة أمس".

يُذكر أن آخر محطات رودي جارسيا التدريبية كانت مع نابولي الإيطالي، والتي استمرت لفترة قصيرة جدًا لنحو 4 أشهر فقط في الفترة بين يوليوونوفمبر 2023، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق.

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