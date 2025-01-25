كولر يعتمد على أفشة أمام بيراميدز ويستعد لمصالحة الجماهير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إشراك محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، في التشكيلة الأساسية لمباراة بيراميدز غدًا في الدوري المصري.

وكان أفشة قد خاض آخر مباراة للفريق أمام فاركو كبديل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

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وفي إطار الاستعدادات للمباراة المرتقبة، سيختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، على ملعبه استعدادًا لملاقاة بيراميدز في السابعة مساء غدٍ الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري. 

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لتلبية طموحات جماهيره التي خاب أملها بعد سلسلة من النتائج غير المرضية محليًا وأفريقيًا، كان آخرها الخسارة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 1-2 في دوري الأبطال، ثم التعادل مع فاركو في الدوري.

من جانبه، يسعى كولر للتعامل مع أزمة هجوم الفريق التي تفاقمت بسبب الإصابات العديدة، وعلى رأسها غياب الهداف وسام أبو علي بسبب إصابة عضلية.

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