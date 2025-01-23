أحمد السيد ينتقد إدارة الأهلي بسبب تأخر الصفقات: الأندية الكبيرة تحدد احتياجاتها مبكرا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق أحمد السيد نجم النادي الأهلي السابق، على ملف الصفقات الشتوية في القلعة الحمراء، وعدم ضم أي لاعب حتى الآن.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الجميع يرى أن الفريق يحتاج تدعيمات وكان لا بد من التدعيمات مبكرا وإدارة الأهلي تأخرت كثيرا.

وأضاف أحمد السيد: لا يوجد فريق كبير يبدأ التخطيط للصفقات في بداية يناير، والطبيعي أن يتم التخطيط مبكرا وفي ديسمبر ويبدأ إنهائها في بداية الميركاتو.

وتابع نجم الأهلي السابق: الجميع يرى أن الأهلي يحتاج لبديل لـ وسام أبو علي ورغم ذلك لم يتم البحث وتم الاعتماد على تصعيد الناشئين.

واختتم أحمد السيد: من الطبيعي أن تكون هناك صعوبة في انتقالات يناير والأندية ترفض ترك لاعبيها في منتصف الموسم، لذلك سيجد الأهلي صعوبة في ملف الصفقات.
 

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