عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلد الوليد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

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خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

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