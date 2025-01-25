الأهلي يستعد لمباراة بيراميدز بمران أولي للثنائي مصطفى العش ونيتس جراديشار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شارك الثنائي مصطفى العش ونيتس جراديشار، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز. 

وخاض العش جراديشار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميًّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

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 وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي في أول ظهور لهما. وضم الأهلي السلوفيني نيتس جراديشار قادمًا من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، فيما تم ضم مصطفى العش، لاعب نادي زد، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة. 

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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