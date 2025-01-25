الأهلي يختتم استعداده لمباراة بيراميدز في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يختتم استعداده لمباراة بيراميدز

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد.

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الأهلي يستعد لمباراة بيراميدز بمران أولي للثنائي مصطفى العش ونيتس جراديشار

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وخاض مصطفى العش وجراديشار مرانهما الأول اليوم بعد انضمامهما رسميًّا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بالثنائي في أول ظهور لهما.

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