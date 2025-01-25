رابطة الأندية تكشف أسباب الاكتفاء بعقوبة جماهير الزمالك في مباراة مودرن سبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن سبب الاكتفاء بمعاقبة جماهير الزمالك التي حضرت مباراة مودرن سبورت فقط، دون فرض عقوبة بمنع حضور جماهير الفريق لمباراتين.

وأوضحت الرابطة أن ذلك جاء بسبب عدم ذكر حكم المباراة في تقريره تعرضه لأي إساءة لفظية.

كما أشارت الرابطة إلى تعديل لوائحها مؤخرًا، بحيث يتم حرمان جماهير الفريق بالكامل لمدة مباراتين عند ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة، بينما في المرة الثالثة يتم الاكتفاء بمعاقبة الجماهير التي حضرت المباراة فقط بمنع حضور مباراتين، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، قررت الرابطة إيقاف مصطفى ميلا، عامل المهمات بنادي الزمالك، لمدة 6 مباريات، مع تغريمه 95 ألف جنيه، موزعة على غرامة 20 ألف جنيه بسبب استخدامه ألفاظًا غير لائقة، و75 ألف جنيه لاعتدائه على أحد المساعدين.

يُذكر أن الرابطة أصدرت قرارًا بمنع 2371 مشجعًا من جماهير الزمالك الذين حضروا مباراة مودرن سبورت من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز، مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه، بسبب الهتافات المسيئة لحكم المباراة.