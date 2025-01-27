سيدات الزمالك يهزمن البنك الأهلي بهدف ياتوندي في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الزمالك، ياتوندي أتنوكي فاچوبي. سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل هدف، بجانب أهدار عدة فرص محققة على مرمى البنك الأهلي كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".