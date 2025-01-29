مستجدات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع إيفرتون وكوتيسا

الفجر الرياضي
كوتيسا
كوتيسا

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي إيفرتون وكوتيسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مستجدات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع إيفرتون وكوتيسا

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أولًا حسب الصحافة السويسري الأهلي قدم عرضًا مبدئيًا بالفعل لضم كوتيسا مقابل 385 ألف دولار، ورينيه فايلر المدير الرياضي لنادي سيرفيت الحالي والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، يرى أن العرض غير كافٍ، ومن الضروري رفع المبلغ المالي من أجل الموافقة على الصفقة.

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وتابع: "حسب معلومتنا إن عرض الأهلي لم يقل عن 700 ألف دولار والنادي السويسري لا يريد بيع اخر ستة أشهر في عقد اللاعب بأقل من مليون و700 ألف دولار".

واختتم: "بالنسبة لـ إيفرتون فالنادي الأهلي قدم عرض جديد خلال الـ24 ساعة الماضية واللاعب هو الثالث بالنسبة لمارسيل كولر في الترتيب وفي انتظار رد ناديه على العرض".

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