أنشيلوتي يثني على ريال مدريد ومبابي بعد تجاوز عقبة بلد الوليد

الفجر الرياضي
أنشيلوتي
أنشيلوتي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بفوز فريقه على بلد الوليد في الدوري الإسباني مساء السبت بثلاثة أهداف (هاتريك) حملت توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

أنشيلوتي يثني على ريال مدريد ومبابي بعد تجاوز عقبة بلد الوليد

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمبارة التي جرت في ملعب خوسيه ثوريا، "المهم هو الفوز بالنقاط. من الواضح ان الفرق في المراكز العليا بالترتيب لديها جودة أكبر، لكن يجب النضال والقتال والتنافس في جميع المباريات من أجل الفوز".

وأضاف "يمكن التفكير الآن، بعد الفوز، إنه ا كانت مباراة سهلة، لقد أدار الفريق المباراة بشكل جيد وتعامل بهدوء في جميع المواقف، عندما افتتحنا التسجيل أصبحت المباراة أقل تعقيدا".

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ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "يلعب مبابي بهذه الطريقة منذ فترة طويلة، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة أهداف وهو يساهم بقوة، لقد اكتسب وتيرة جيدة وهذا أمر إيجابي بالنسبة للفريق لأنه يتمتع بكثير من الجودة".

وأشار المدرب الإيطالي "نحن بحاجة إلى القليل من التوازن، قدمنا ​​أداءً جيدًا في الدوري في الفترة الماضية ولدينا ميزة في هذه اللحظات، لكن المسابقة طويلة جدًا ولا يمكن التفكير في ان الأمر انتهى. لدينا ميزة صغيرة وآمل ان نغتنمها في المباريات المقبلة".

وتابع "لقد تمكّنا شيئًا فشيئًا من اكتساب الوتيرة، ولدينا ديناميكية جيدة، نحن نتحسن في الجوانب التي أثرت علينا قليلًا في المباريات السابقة وعلينا أن نواصل محاولة التحسن في الجوانب التي أظهرنا ضعفًا فيها".

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أنشيلوتي يثني على ريال مدريد ومبابي بعد تجاوز عقبة بلد الوليد

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