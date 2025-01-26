إنتر ميلان يقسو على ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
انتر ميلان
انتر ميلان

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على نظيره ليتشي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فيا ديل ماري، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وليتشي في الكالتشيو

تمكن إنتر ميلان من تسجيل أولى أهدافه في اللقاء عن طريق الإيطالي ديفيد فراتيسي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لصالح الأفاعي في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أحرز الهولندي المتألق ثالث أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 57، وعزز المهاجم الإيراني مهدي طامي التقدم لصالح الأفاعي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

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وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 50 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد ليتشي عند النقطة 20 في المركز السابع عشر.

مواجهة إنتر ميلان القادمة

يستضيف إنتر ميلان نظيره موناكو الفرنسي يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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