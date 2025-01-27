أمير عزمي: فوز الزمالك اليوم مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري قبل لقاء بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعتذر أمير عزمي مجاهد المدرب العام للزمالك عن خسارة فريقه الأخيرة أمام موردن سبورت في المباراة السابقة بمسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف قائلًا:"  في كرة القدم قد يكون الفريق بعيدًا عن مستواه وهذا ما حدث في المباراة الأخيرة".

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وقال أمير عزمي:" الفوز اليوم كان مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري وقبل مواجهة بيراميدز المُقبلة، التي نتطلع خلالها لاعتلاء صدارة المسابقة".


وأكد المدرب العام للزمالك أن  السويسري كريستيان جروس شدد بين الشوطين على أهمية الفوز في لقاء اليوم وأنه لا بديل عن ذلك.


وأضاف:" تغييرات جروس الفنية  ساهمت في ترجيح كفتنا في الشوط الثاني، وتحقيق فوز كبير برباعية".


وشدد أمير عزمي على صعوبة بطولة الدوري في الموسم الحالي، مؤكدًا على أن فريقه هدفه دائما هو الفوز وحصد اللقب.


وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

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