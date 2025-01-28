موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره فريق كلوب بروج، مساء غدا الاربعاء الموافق 29 يناير الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء 29 يناير 2025 على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج عبر قناة bein sports 1.

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