ليفربول يكتسح إيبسويتش برباعية ويؤمن صدارة البريميرليج

حقق ليفربول انتصارًا كبيرًا على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

بهذه النتيجة، عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول البريميرليج برصيد 53 نقطة، بينما ظل إيبسويتش في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.

تفاصيل المباراة:

بدأ ليفربول اللقاء بسيطرة واضحة، وتُرجمت الأفضلية سريعًا عندما سجل دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا في الدقيقة 11 من تسديدة صاروخية بعد تمريرة متقنة من إبراهيما كوناتي.

في الدقيقة 35، أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من كودي جاكبو، حيث أسكن الكرة في الزاوية العليا للمرمى.

قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 44، عزز كودي جاكبو التقدم بهدف ثالث من تسديدة قوية من زاوية ضيقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بثلاثة أهداف نظيفة.

في الشوط الثاني، واصل ليفربول الضغط وأحرز كودي جاكبو الهدف الرابع في الدقيقة 68 عبر رأسية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90، تمكن إيبسويتش تاون من تقليص الفارق بهدف شرفي سجله جريفز برأسية مميزة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 4-1.