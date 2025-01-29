مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم

مانشسترسيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي 10:00.

إنترميلان الإيطالي ضد موناكو الفرنسي 10:00.

بايرن ميونخ الألماني ضد السلوفاكي 10:00.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار الاوكراني 10:00.

برشلونة الإسباني ضد اتالانتا 10:00.

ريال مدريد ضد بريست 10:00.

ليفربول ضد ايندهوفن 10:00.

اتلتيكو مدريد ضد سالزبورج 10:00.

باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت 10:00.

يوفنتوس ضد بنفيكا 10:00.

آرسنال ضد جيرونا 10:00.

ميلان ضد دينامو زغرب 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.