مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
أهم مباريات اليوم
أهم مباريات اليوم

يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم

مانشسترسيتي الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي 10:00.

إنترميلان الإيطالي ضد موناكو الفرنسي 10:00.

بايرن ميونخ الألماني ضد السلوفاكي 10:00.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار الاوكراني 10:00.

برشلونة الإسباني ضد اتالانتا 10:00.

ريال مدريد ضد بريست 10:00.

ليفربول ضد ايندهوفن 10:00.

اتلتيكو مدريد ضد سالزبورج 10:00.

باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت 10:00.

يوفنتوس ضد بنفيكا 10:00.

آرسنال ضد جيرونا 10:00.

ميلان ضد دينامو زغرب 10:00.

txt

مصطفى زيكو نجم زد ضيف "VIP" غدًا على راديو أون سبورت

txt

سلوت يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

الأكثر قراءة

زواج عرفي.. إمام عاشور في قضية جديدة داخل المحكمة

عاجل.. خبير لوائح يكشف: مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز غير قانونية

عاجل - الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد رحيله.. من هو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود؟

أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور

مصطفى زيكو نجم زد ضيف "VIP" غدًا على راديو أون سبورت

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

سلوت يكشف سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا