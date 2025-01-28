طارق مصطفي يُعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري

أعلن طارق مصطفي مدرب البنك الأهلى تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024-2025.

بتروجيت في مواجهة قوية أمام البنك الاهلي

ويستضيف ملعب الشرطة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر وفلسطين، مباراة بتروجيت والبنك الأهلي، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل، تحت صافرة الحكم المصري أحمد جمال.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الفريق البترولي، في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

▪︎خط الدفاع: محمود الجزار - أمير مدحت - هشام صلاح - إسحاق يعقوبو.

▪︎خط الوسط: سعيدو سيمبورى - محمد فتحي - أحمد النادرى - أحمد مدبولى - محمد إبراهيم.

▪︎خط الهجوم: أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمواجهة بتروجيت والبنك الأهلي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة on time sports HD1.

