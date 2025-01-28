موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة الأهلي ومودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

موقف الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

احتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل مودرن سبورت المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 54 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مباريات.

وخسر مودرن سبورت من حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 20 نقاط في جدول الدوري المصري بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت يوم الأحد 2 فبراير 2025 على ستاد القاهرة الدولي معقل مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية والتي تبث مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

