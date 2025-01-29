معلق مباراة ريال مدريد بريست في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، معلق مباراة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني، أمام نظيره فريق بريست، مساء اليوم الاربعاء الموافق 29 يناير الجاري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بريست، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بريست

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد بريست عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس للقطرية، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد بريست عبر قناة bein sports 3.

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معلق مباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي، للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا.

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