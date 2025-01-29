موعد مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مع نظيره سلوفان براتيسلاقا مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق سلوفان براتيسلاقا في المركز الخامس والثلاثين، دون نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونيخ ضد سلوفان براتيسلافا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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معلق مباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد سلوفان براتيسلافا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 6HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.
 

بايرن ميونخ سلوفان براتيسلاقا دوري أبطال أوروبا

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