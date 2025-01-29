كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريد

الفجر الرياضي
كورتوا
كورتوا

أبرز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، رد فعل فريقه عقب الخسارة في "كلاسيكو" السوبر الإسباني وأنه رغم التركيز على كل مباراة في وقتها، أقر أنه يتعين عليهم "تحسين التنظيم" الدفاعي بعد النتائج السيئة في بعض المباريات خلال الموسم الجاري.

كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريد

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بريست في ختام الدوري الأول بدوري الأبطال: "تتبقى العديد من المباريات في التقويم، "الديربي" يقترب، لكننا سنخوض المباريات المقررة علينا، كأس السوبر كان صفعة مؤلمة لخسارة النهائي بهذه الطريقة، لكننا تعاملنا معه بشكل جيد، نفوز في الدوري ولا ننظر أكثر من ذلك، نعلم أنه ينبغي علينا في المباريات الكبرى اتخاذ خطوة، لكننا سنقوم بذلك حينها، يجب أن نظهر أننا كبار في كل مباراة لتحقيق الفوز".

ويتعين على ريال مدريد الفوز بنتيجة كبيرة في ملعب بريست وانتظار نتائج خمس مباريات أخرى كي يحجز مقعدًا ضمن الفرق الثمانية التي ستتأهل بشكل مباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وتجنب الذهاب إلى مرحلة تصفيات.

وأضاف أن تحسين ريال مدريد يجب أن يكون عبر "تحسين التنظيم" الدفاعي.

مصطفى الزناري يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

عاجل.. 3 مدافعين على رادار الزمالك يناير الجاري

وفي الجانب الهجومي، يستغل ريال مدريد لحظة تألق كيليان مبابي، لكن كورتوا أبرز أيضًا أداء لاعبين أخرين.

وقال: "من المؤكد أن كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم مع جود وفينيسيوس وحتى رورديغو، مبابي مهاجم كبير وأنه من الأفضل وجوده في فريقك".

وعن المباراة أمام بريست، أكد الحارس البلجيكي أنه سيركز فقط في مباراته منتظرًا أنباء جيدة.

مواد متعلقة

الزمالك يتسلم القرض ويصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات

الزمالك 2009 يفوز على بتروجيت في دوري الناشئين

الأكثر قراءة

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

عاجل| وصول سفينة الحفر " سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي

تعويض تاريخي لعائلة مالك ليستر سيتي بعد حادثة "الهليكوبتر"

رابط مباشر twitter الآن دوري الأبطال⚽🔥|ريال مدريد×بريست|دوووون توقف LIVE(من غير فلوس💵)

نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية

الزمالك يطالب بتنفيذ طلبات الأهلي

‏مستشار الرئيس الفلسطيني: حماس جرّت قطاع غزة إلى 6 حروب طاحنة