أبرز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، رد فعل فريقه عقب الخسارة في "كلاسيكو" السوبر الإسباني وأنه رغم التركيز على كل مباراة في وقتها، أقر أنه يتعين عليهم "تحسين التنظيم" الدفاعي بعد النتائج السيئة في بعض المباريات خلال الموسم الجاري.

كورتوا ينتقد دفاع ريال مدريد

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بريست في ختام الدوري الأول بدوري الأبطال: "تتبقى العديد من المباريات في التقويم، "الديربي" يقترب، لكننا سنخوض المباريات المقررة علينا، كأس السوبر كان صفعة مؤلمة لخسارة النهائي بهذه الطريقة، لكننا تعاملنا معه بشكل جيد، نفوز في الدوري ولا ننظر أكثر من ذلك، نعلم أنه ينبغي علينا في المباريات الكبرى اتخاذ خطوة، لكننا سنقوم بذلك حينها، يجب أن نظهر أننا كبار في كل مباراة لتحقيق الفوز".

ويتعين على ريال مدريد الفوز بنتيجة كبيرة في ملعب بريست وانتظار نتائج خمس مباريات أخرى كي يحجز مقعدًا ضمن الفرق الثمانية التي ستتأهل بشكل مباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، وتجنب الذهاب إلى مرحلة تصفيات.

وأضاف أن تحسين ريال مدريد يجب أن يكون عبر "تحسين التنظيم" الدفاعي.

وفي الجانب الهجومي، يستغل ريال مدريد لحظة تألق كيليان مبابي، لكن كورتوا أبرز أيضًا أداء لاعبين أخرين.

وقال: "من المؤكد أن كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم مع جود وفينيسيوس وحتى رورديغو، مبابي مهاجم كبير وأنه من الأفضل وجوده في فريقك".

وعن المباراة أمام بريست، أكد الحارس البلجيكي أنه سيركز فقط في مباراته منتظرًا أنباء جيدة.