فالكاو يجدد عقده مع ميوناريوس رغم أزمة الضرائب

الفجر الرياضي
فالكاو
فالكاو

جدد المهاجم المخضرم راداميل فالكاو عقده مع ميوناريوس لمدة 6 أشهر وانضم إلى تدريبات الفريق الكولومبي، رغم إعلان النادي الأسبوع الماضي عدم استمرار اللاعب لأسباب تتعلق بالضرائب.

فالكاو يجدد عقده مع ميوناريوس رغم أزمة الضرائب

وأكد النادي في بيان "يعلن ميوناريوس أن اللاعب راداميل فالكاو غارسيا مدد عقده مع النادي، قرر المهاجم المتألق والمثل الأعلى للكثيرين ورمز كرة القدم الكولومبية، تجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا بذلك إرثه كأحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصنا".

كان فالكاو قد وقع في يونيو الماضي عقدًا لمدة 6 أشهر مع فريق العاصمة الكولومبية "بسبب عامل مؤثر أصبح حاسمًا"، على حد تعبيره خلال مقابلة لمهاجم أتلتيكو مدريد ورايو فاييكانو السابق.

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وأوضح فالكاو البالغ من العمر 38 عامًا وقتها "مسألة الضرائب على الثروة وهذا العامل كان لهما أثر كبير، كان يحول في البداية دون استمراري، تحدثت عن ذلك الأمر مع إنريكي (كاماتشو، رئيس ميوناريوس) والإدارة، كانوا يبذلون مجهودًا كبيرًا".

ونظرًا لقضائه أكثر من 6 أشهر في كولومبيا، مثلما كان يريد ليجدد عقده لعام إضافي، أصبح فالكاو مطالبًا بسداد ضرائب ليس فقط على الدخل بل وكل ما يجنيه في أي مكان حول العالم.

لعب فالكاو مع ميوناريوس 16 مباراة في الدوري الكولومبي أحرز خلالها بالكاد 5 أهداف.

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