عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بريست في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "رودورو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبريست في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بريست مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

