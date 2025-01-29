تشكيل يوفنتوس أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن تياجو موتا  المدير الفني لنادي يوفنتوس عن تشكيل فريقه الرسمي أمام بنفيكا في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب


تشكيل يوفنتوس أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

 

في حراسة المرمي:بيرين

خط الدفاع:وياه، جاتي، كالولو، ماكيني

خط الوسط: دوجلاس لويز، ثورام، كونسيساو، يلديز

خط الهجوم 'مبانجولا، فلاهوفيتش


يدخل فريق يوفنتوس المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بينما بنفيكا في المركز الـ 21 برصيد 10 نقاط.
 

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