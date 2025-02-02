"أعشق التحديات" أشرف بن شرقي يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الأهلي

عبر أشرف بن شرقي عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتطلعه للمشاركة مع الفريق في مبارياته القادمة ورؤية جمهور ‏الأهلي.. مؤكدًا أنه يعشق التحديات وينتظر بشغف المشاركة في كأس العالم للأندية، ويحلم بكتابة تاريخ كبير في مسيرته مع الفريق.

أشرف بن شرقي يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الأهلي

كما كشف بن شرقي في هذا الحوار الشامل الذي اختص به الموقع الرسمي ومنصات النادي عن الكثير من طموحاته بعدما تحقق حلمه وأصبح جزءًا من كيان الأهلي العظيم.

وعند هذه النقطة تحديدًا بدأ الحوار مع بن شرقي وقال: «أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي، فهذا القرار اتخذته بعد تفكير ‏جاد، وأنا سعيد جدًّا بوجودي في نادي القرن الذي يمتلك تاريخًا عريقًا وإنجازات عظيمة على كافة المستويات ‏الإفريقية والعربية والعالمية».‏

وأضاف: فضلت الانتقال إلى الأهلي لأنني أبحث عن التتويج بالبطولات والمشاركة في المنافسات ‏الكبرى، وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، وإحقاقًا للحق أي لاعب يتمنى أن يكون جزءًا من هذا ‏الكيان العظيم. النادي الأهلي نادٍ كبير، واسمه وحده يكفي ليعبر عن قيمته، ولا يحتاج إلى من يتحدث عنه، فهو دائمًا حاضر في البطولات الكبيرة وينافس على ‏جميع الألقاب.

وأوضح: انضممت إلى الفريق لرغبتي في تحقيق الالقاب، فأنا لاعب أعشق التحديات الكبيرة، وأعلم أن ‏الأهلي يشارك في أي بطولة من أجل الوقوف على منصات التتويج.. وهذا هو طموحي، وأسعى لأن أكون جزءًا من ‏هذا النجاح، وأساهم في تحقيق المزيد من البطولات للنادي.

وواصل: عندما دخلت الأهلي لأول مرة وشاهدت الكم الهائل من الكؤوس والألقاب التي حققها النادي عبر تاريخه، شعرت ‏بإحساس عظيم، وأدركت حجم الإنجازات التي تحققت عبر سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والتحديات، ‏فالنادي الأهلي معتاد دائمًا على التتويج بالبطولات، ويهدف في كل موسم إلى تحقيق الألقاب، وأي لاعب يمتلك الطموح والشغف يرغب حتمًا في الانضمام إليه، حتى يكون جزءًا من هذا التاريخ الكبير.

وتحدث بن شرقي عن المشاركة في مونديال الأندية قائلًا: من بين الأهداف التي كنت أتطلع إلى ‏تحقيقها هي اللعب في بطولة كأس العالم للأندية، فهذه البطولة تعد حلمًا لأي لاعب، نظرًا لمشاركة أفضل ‏الفرق من مختلف القارات، وهي فرصة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبين للظهور والمنافسة مع أقوى الفرق من ‏مختلف أنحاء العالم. هدفنا واضح في هذه البطولة، وهو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة ونعلم أن التحديات ستكون كبيرة، ولكننا مستعدون، ونلعب باسم نادي ‏القرن، والكل يعلم أن الأهلي بتاريخه وحجم إنجازاته لا يشارك في أي بطولة إلا من أجل المنافسة على لقبها.‏

وأكمل: بالتأكيد مواجهة نادي إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ستكون قوية، ولكن نحن ‏نلعب باسم النادي الأهلي، والمنافسون بالتأكيد يحترمون هذا الاسم الكبير مثلما نحترمهم تمامًا.. ‏الأهلي فريق يمتلك تاريخًا كبيرًا، وكل الفرق التي تواجهه تعرف قيمته. نحن نخوض المباريات من ‏أجل الفوز، وهذا ما تعود عليه الأهلي طوال تاريخه.. عندما ‏تلعب مع فريق بحجم نادي القرن الإفريقي، فإنك تدخل كل مباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز، وهذه هي العقلية ‏التي سأعمل بها خلال مشواري مع الفريق.‏

وتحدث عن زملائه المغاربة بالفريق وقال: الأهلي يضم أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم، لقد شاركنا معًا سواء في المنتخب الوطني المغربي أو في أنديتنا السابقة، ونتمتع بعلاقة قوية. ‏هذا الأمر سيساعدني كثيرًا في التأقلم سريعًا مع الأجواء داخل النادي، خاصة أن وجود لاعبين من بلدك ‏يجعلك تشعر براحة أكبر.‏

ووجه بن شرقي رسالة إلى جماهير الأهلي: «أعرف جيدًا مدى عشقهم وارتباطهم بالنادي، وقد رأيت ذلك بنفسي عندما لعبت ضد الفريق من ‏قبل. أتذكر جيدًا عندما لعبت أمام الأهلي في استاد برج العرب، كان الملعب ممتلئًا بجماهير الأهلي، ‏وكانوا يشجعون الفريق بحماس كبير شعرت معه بالرعب في الملعب، وهذا جعلني أدرك مدى ‏ارتباطهم بالنادي.. جماهير الأهلي عاشقة لفريقها، وتدعمه في كل الأوقات، ونحن كلاعبين نعلم جيدًا قيمة ‏هذا الجمهور، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعادهم وتحقيق البطولات التي يستحقونها.. سأقدم كل ما لدي ‏داخل الملعب، وسأعمل بكل جدية حتى أكون عند حسن ظنهم، وأتمنى أن نحقق معًا المزيد من ‏النجاحات والبطولات، لأن النادي الأهلي دائمًا معتاد على الفوز، وجماهيره لا تقبل إلا بالبطولات

