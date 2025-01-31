رسميًا.. برشلونة يربط جافي بعقد طويل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجمه الشاب جافي، خلال الفترة الحالية.

جافي مستمر مع برشلونة حتى 2030

وذكر النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن النجم الإسباني جافي وقع على عقود التجديد اليوم في حضور خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

وأشار العملاق الإسباني إلى توصل نادي برشلونة لاتفاق مع جافي بشأن تجديد عقده لمدة أربع سنوات ونصف الموسم، وتحديدًا حتى صيف عام 2030.

وكان ينتهي تعاقد لاعب وسط منتخب إسبانيا مع برشلونة في نهاية الموسم القادم، وبالتحديد في يونيو 2026.

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وخاض جافي البالغ من العمر 20 عاما، مع النادي الكتالوني هذا الموسم في 20 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد برشلونة لمواجهة قوية أمام ألافيس يوم الأحد القادم الموافق 2 فبراير 2025، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل البارسا المركز الثالث في ترتيب جدول الليجا الإسبانية، برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق ريال مدريد والذي يمتلك في رصيده 49 نقطة.

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