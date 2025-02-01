قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إحالة رئيس وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بعد اعتدائهما على حكم مباراة الفريق مع طلائع الجيش، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

إحالة واقعة الاعتداء على حكم في الدوري المصري إلى لجنة الانضباط

وقالت الرابطة في بيان عبر مركزها الإعلامي اليوم الجمعه:"بناءًا على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري، تقرر وبناءًا على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقًا لنص المادة 57 من لائحة المسابقة بإحالة كلا رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقًا لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة".

وأضافت:" تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها".

وشهدت نهاية مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اعتداء وتجاوز من رئيس وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي علي حكم المباراة، التي انتهت بفوز طلائع الجيش 2-1.