موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره فريق إسبانيول، مساء اليوم السبت الموافق 1 من شهر فبراير الجاري، وذلك في اطار منافسات بطولة الدوري الاسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الاسباني

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ستيج فرونت، مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم، برصيد 49 نقطة، بينما يقع إسبانيول في المركز الثامن عشر بواقع 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة الدوري الاسباني، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول عبر قناة bein sports 1