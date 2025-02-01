تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل الريدز لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم السبت، في بطولة الدوري الانجليزي على ملعب فيتاليتي معقل بورنموث.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن اذاعة مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

 

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