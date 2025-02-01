أكد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه يرغب في دخول تاريخ ناديه الإسباني ريال مدريد، ليكون إلى جانب لاعبين يعشقهم أمثال مواطنه رونالدو نازاريو والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

فينيسيوس يغلق باب الانتقال إلى الدوري السعودي

وأوضح "فيني" في مقابلة مع قناة ريال مدريد التلفزيونية الجمعة أنه يرغب في الاستمرار "لسنوات عديدة" في النادي "الملكي"، ليضع بهذا الشكل حدًا للشائعات حول اهتمام أندية السعودية بضمه.

وحول الأهداف الـ101 التي سجلها بقميص الريال، قال "إنه رقم مهم للغاية، الوصول إلى 100 هدف ودخول تاريخ النادي، في سن الـ24 عامًا، وبعد سبعة مواسم، أن أكون قادرًا على صناعة التاريخ هو أمر مهم جدًا بالنسبة لي ولعائلتي بأكملها، آمل أن أتمكن من الاستمرار لسنوات عديدة أخرى".

وبعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع ريال مدريد، تذكر "فيني" خطواته الأولى في النادي "كطفل"، عندما وصل إلى مدريد في سن الـ18 مع "أحلام كثيرة".

وفي سن الـ24، وضع فينيسيوس، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، معايير لمواصلة التطور في ريال مدريد.

وقال "لا يمكنني أن أتخيل تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في هذا الوقت القصير، أن تدخل تاريخ النادي أمر صعب للغاية لأن الكثير من اللاعبين والأساطير مروا على النادي، وسجلوا الكثير من الأهداف وحققوا الكثير من الانتصارات، أن تكون بجانبهم أمر مهم وحلمت بذلك".

وأضاف "لا يمكنني وصف معنى تسجيل أكثر من 100 هدف لأن 23 لاعبًا فقط تمكنوا من ذلك وأن أكون بينهم، حيث مثلي الأعلى رونالدو، الذي كان دائمًا ما يقدم لي الكثير من النصائح حول كيفية التحسن أمام المرمى، وكيفية التسديد بشكل أفضل، وكريستيانو أيضًا، وهو لاعب سطر حقبة من الزمن في النادي، أتمنى أن أسير على خطاهم".

وأكد النجم البرازيلي أن رقم كريستيانو القياسي يمثل حافزًا له لمواصلة تسجيل الأهداف بقميص الريال "سجل كريستيانو 451 هدفًا، عدد الأهداف أكثر من عدد المباريات وقد تمكنت من مشاهدتها كلها تقريبًا، شاهدته في طفولتي منذ بدايته وهو مثلي الأعلى بالنسبة لي، لا يزال الطريق طويلًا للوصول إلى هذا الرقم، لكني آمل أن أسجل المزيد من الأهداف لأكون قريبًا منه".

ومن بين جميع الأهداف التي سجلها فينيسيوس مع ريال مدريد، اختار هو هدفه في مرمى جيرونا "إنه الهدف الأكثر إثارة للإعجاب الذي سجلته، أنا لا أسدد كثيرًا من خارج منطقة الجزاء".