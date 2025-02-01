تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة هايدينهايم في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الدنماركي مايك تولبيرج مدرب بوروسيا دورتموند تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة هايدينهايم، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

بوروسيا دورتموند يواجه هايدينهايم في البوندسليجا

ويستضيف ملعب فويت، مباراة بوروسيا دورتموند وهايدينهايم، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة البوندسليجا، تحت صافرة الحكم الألماني فرانك ويلنبورج.

ويحتل البوروسيون المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وتنطلق أحداث اللقاء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: كوبيل.

▪︎ خط الدفاع: بن سبعيني - أنتون - تشان - رايرسون.

▪︎ خط الوسط: جروس - براندت - سابيترز.

▪︎ خط الهجوم: جيتينز - جيراسي - دورانفيل.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هايدينهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD6.
 

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