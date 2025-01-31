رسميًا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع جالينو قادمًا من بورتو

الفجر الرياضي
جالينو
جالينو

أعلن نادي الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن التعاقد مع البرازيلي ويندرسون جالينو جناح بورتو البرتغالي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن البرازيلي جالينو انتقل إلى صفوف الأهلي السعودي قادما من بورتو بمقابل 50 مليون يورو.

ويعد جالينو هو ثاني صفقات الأهلي السعودي الشتوية، بعد التعاقد مع البلجيكي الشاب ماتيو دامس مدافع آيندهوفن الهولندي.

وخاض الجناح البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، مع فريقه السابق بورتو هذا الموسم في 30 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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ويحتل كبير جدة المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، من 18 مباراة.

ويستعد الأهلي السعودي لمواجهة نارية أنام نظيره السد القطري يوم الإثنين القادم، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، لموسم 2024-2025.


 

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