النصر يضم حارس الاتفاق ويرسل العقيدي إلى الفتح

الفجر الرياضي
العقيدي
العقيدي

أعلن نادي النصر، تعاقده مع أحمد الرحيلي حارس مرمى الاتفاق وإعارة الحارس نواف العقيدي إلى صفوف الفتح في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

النصر يتعاقد مع حارس الاتفاق

وتغلق فترة الانتقالات الشتوية أبوابها أمام الأندية السعودية، مع نهاية اليوم الجمعة الموافق 31 يناير.

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وتعاقد نادي النصر، مع الحارس أحمد الرحيلي قادمًا من الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووافق نادي النصر، على إعارة حارسه البديل نواف العقيدي إلى صفوف الفتح بنظام الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

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