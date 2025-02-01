تدريبات بدنية وفنية للاعبي الزمالك البدلاء استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات بدنية وفنية قوية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.