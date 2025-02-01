فولهام يقلب الطاولة على نيوكاسل ويخطف فوزًا ثمينًا في البريميرليح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق فولهام فوزًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

انطلقت المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وشهدت الدقائق الأولى أداءً متوازنًا بين الفريقين دون فرص خطيرة تُذكر.

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واستمر الهدوء حتى الدقيقة 37، عندما تمكن جاكوب ميرفي من تسجيل هدف التقدم لصالح نيوكاسل، لينتهي الشوط الأول بتقدّم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل فولهام أكثر حيوية، ونجح في إدراك التعادل عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 61، ليشعل المواجهة من جديد.

واصل الفريق اللندني ضغطه، حتى نجح البديل رودريغو مونيز في قلب الطاولة بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 82، بعد نزوله بتسع دقائق فقط.

حاول لاعبو نيوكاسل العودة في الدقائق الأخيرة، وكثّفوا هجماتهم على مرمى فولهام، لكن دفاع الفريق الضيف وحارسه حالا دون ذلك.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، إلا أن فولهام نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بثلاث نقاط ثمينة من معقل نيوكاسل.

 

الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي سانت جيمس بارك منافسات الجولة الرابعة

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