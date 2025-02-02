مرموش بجانب هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، لمواجهة القمة أمام آرسنال، في المباراة التي ستجمع بين الكبيرين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

ينزل السيتي ضيفًا ثقيلًا على المدفعجية، مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس، جون ستونز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش، إرلينج هالاند، فيل فودين.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

.