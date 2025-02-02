الكروان.. من هو معلق مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي آية أحمد يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره فريق مانشسترسيتي اليوم الأحد الموافق 2/2/2025 في لقاء نا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره فريق مانشسترسيتي اليوم الأحد الموافق 2/2/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشسترسيتي

وتبدأ صافرة بداية مباراة آرسنال ومانشستر سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة المرتقبة المعلق الشهير التونسي عصام الشوالي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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