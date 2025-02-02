مدرب فاركو: محمود جهاد مر بظروف نفسية صعبة بعد استبعاده من الأولمبياد

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، عن محمود جهاد صفقة الزمالك الجديدة، والذي أعلن الأبيض انضمامه قادما من فاركو.

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أتمنى التوفيق للاعبين الذين خرجوا إلى أندية أخرى، وأتمنى أن يكونوا خير سفير يمثل اسم نادي فاركو.

وأضاف خطاب: محمود جهاد لاعب مميز ومجتهد ولديه طموح كبير، وعانى نفسيا خلال الفترة الماضية بعد خروجه من قائمة الأولمبياد.

وتابع خطاب: دعمت جهاد بعد الأولمبياد، ووقفت بجواره وأخبرته أن يضع تركيزه على الانضمام للمنتخب الأول، وما يميز محمود جهاد أنه يُمكنه اللعب في كل مكان في وسط الملعب سواء مركز 6 أو مركز 8

وعن مدى استفادة الزمالك من الصفقة قال مدرب فاركو: محمود جهاد يطور من نفسه دائما دفاعيا وهجوميا ومتأكد أنه سيفيد الزمالك جيدا.