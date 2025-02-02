مدرب فاركو: محمود جهاد مر بظروف نفسية صعبة بعد استبعاده من الأولمبياد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، عن محمود جهاد صفقة الزمالك الجديدة، والذي أعلن الأبيض انضمامه قادما من فاركو.

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أتمنى التوفيق للاعبين الذين خرجوا إلى أندية أخرى، وأتمنى أن يكونوا خير سفير يمثل اسم نادي فاركو.

وأضاف خطاب: محمود جهاد لاعب مميز ومجتهد ولديه طموح كبير، وعانى نفسيا خلال الفترة الماضية بعد خروجه من قائمة الأولمبياد.

txt

ردًا على صفقة بن شرقي.. الزمالك يفاوض نجم الأهلي السابق

txt

الصفقة الأولي.. رسميا الزمالك يتعاقد مع محمود جهاد لاعب نادي فاركو

وتابع خطاب: دعمت جهاد بعد الأولمبياد، ووقفت بجواره وأخبرته أن يضع تركيزه على الانضمام للمنتخب الأول، وما يميز محمود جهاد أنه يُمكنه اللعب في كل مكان في وسط الملعب سواء مركز 6 أو مركز 8

وعن مدى استفادة الزمالك من الصفقة قال مدرب فاركو: محمود جهاد يطور من نفسه دائما دفاعيا وهجوميا ومتأكد أنه سيفيد الزمالك جيدا.

فاركو الزمالك محمود جهاد

مواد متعلقة

كريم رمزي: 3 خطوات من الأهلي لتعويض معلول حال عدم قيده في الشتاء

"أعشق التحديات" أشرف بن شرقي يتحدث لأول مرة بعد انتقاله إلى الأهلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل.. استفسار وحيد يفصل محمد شريف عن الانضمام للزمالك

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد

نهال عنبر تُفاجئ جمهورها: 4 سنوات من الزواج في السر!

عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ألف مبروك للناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف: نجاح بنسبة 75.8%

عاجل| محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%

اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر